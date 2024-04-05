Bayburt'ta sahibinden 15 gün kaçan inek, drone ile bulundu Bayburt'ta ahıra götürüldüğü sırada kaçan inek 15 gün sonra drone yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

AA & Ensonhaber

Bayburt'un merkezine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan Asef Akbal, 21 Mart'ta otlaktan ahıra götürmeye çalıştığı inek birden dağlık alana doğru kaçtı.

Kaybolan hayvanı bulmak için köylülerle birlikte bölgeyi arayan Akbal, ne yazık ki sonuç alamadı.

Aramalara bir sonraki gün ailesiyle devam eden Akbal, ineğinin kaybolduğu bilgisini çevredeki köy sakinlerine de ulaştırdı.

15 gün sonra drone ile bulundu

İneğin kaybolduğu bölgeden 15 kilometre uzaklıktaki Güder köyünde görüldüğünü öğrenen Akbal, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Drone ile ineğin yerini tespit eden ekipler, dere yatağında bitkin düşmüş halde buldukları hayvanı yakalayarak 15 günün ardından sahibine teslim etti.

"Bitkin düşmüştü, telef olmasın diye bulunduğu yerde kestik"

Asef Akbal, 15 gündür dağlarda ineğin peşinde dolaştıklarını söyledi.

Aramalar sırasında ineği zaman zaman gördüklerini ancak bir türlü yakalayamadıklarını anlatan Akbal, çok sıkıntı çektiklerini ifade etti.

Akbal,

Hayvan 15 günde dağlarda yaklaşık 100 kilometre yol dolaştı. Yaban hayvanlarıyla büyük ihtimalle mücadele vermiş. Sağ olsun görevliler geldi dronla bulduk ve yakaladık. Oldukça bitkin düşmüştü, telef olmasın diye bulunduğu yerde kestik.

dedi.

Dere yatağında bulundu

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise hayvanın Güder köyünde görüldüğü ihbarı üzerine ekiplerle bölgeye ulaştıklarını belirterek,

Ekiplerimizle sahada yaptığımız çalışmanın sonrasında bir dere yatağında olduğunu gördük. Hayvan 15 gündür sahada olması dolayısıyla bitkin düşmüştü. Yakaladık ve sahibine teslim ettik.

diye konuştu.