Bayram namazı saatleri 2026: İl il Ramazan Bayramı ezan vakitleri

Ramazan Bayramı’nın en anlamlı ibadetlerinden biri olan bayram namazı için geri sayım başladı.

Bayram namazları Müslümanlar için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı anlardan biri.

Bayram sabahı camilerde saf tutan vatandaşlar, hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de bayramlaşarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Bu özel günde erken saatlerde camilere gitmeye hazırlanan vatandaşlar ise yaşadıkları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor.

Peki; Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin bayram namazı vakitleri...

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ 2026:

20 Mart Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.39'da kılınacak.

Ankara'da bayram namazı sabah saat 07.23'te kılınacak.

İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.45'te kılınacak.

81 İLDE BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ:

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 20 Mart Cuma sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

"Adana: 07:12, Adıyaman: 07:01, Afyonkarahisar: 07:32, Ağrı: 06:42, Amasya: 07:12, Ankara: 07:23, Antalya: 07:31, Artvin: 06:48, Aydın: 07:42, Balıkesir: 07:43, Bilecik: 07:35, Bingöl: 06:52, Bitlis: 06:46, Bolu: 07:29, Burdur: 07:33, Bursa: 07:38, Çanakkale: 07:49, Çankırı: 07:20, Çorum: 07:15, Denizli: 07:37, Diyarbakır: 06:53, Edirne: 07:49, Elazığ: 06:57, Erzincan: 06:56, Erzurum: 06:49, Eskişehir: 07:32, Gaziantep: 07:04, Giresun: 07:01, Gümüşhane: 06:57, Hakkari: 06:39, Hatay: 07:09, Isparta: 07:31, Mersin: 07:15, İstanbul: 07:39, İzmir: 07:45, Kars: 06:42, Kastamonu: 07:20, Kayseri: 07:12, Kırklareli: 07:46, Kırşehir: 07:18, Kocaeli: 07:35, Konya: 07:24, Kütahya: 07:34, Malatya: 07:01, Manisa: 07:44, Kahramanmaraş: 07:06, Mardin: 06:51, Muğla: 07:40, Muş: 06:48, Nevşehir: 07:15, Niğde: 07:15, Ordu: 07:03, Rize: 06:53, Sakarya: 07:33, Samsun: 07:10, Siirt: 06:46, Sinop: 07:15, Sivas: 07:06, Tekirdağ: 07:45, Tokat: 07:08, Trabzon: 06:56, Tunceli: 06:56, Şanlıurfa: 06:58, Uşak: 07:36, Van: 06:40, Yozgat: 07:15, Zonguldak: 07:28, Aksaray: 07:18, Bayburt: 06:54, Karaman: 07:21, Kırıkkale: 07:20, Batman: 06:49, Şırnak: 06:44, Bartın: 07:26, Ardahan: 06:44, Iğdır: 06:38, Yalova: 07:38, Karabük: 07:25, Kilis: 07:05, Osmaniye: 07:08, Düzce: 07:30."