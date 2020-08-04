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    Bayram sonrası İstanbul, eski haline döndü

    Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular, sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı. İşbaşı yapanlar toplu taşıma kullanırken, bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 08:48
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    Bayram sonrası İstanbul, eski haline döndü

    Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle İstanbullular bugün işbaşı yaptı.

    Kimi vatandaşlar dört günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirirken, kimiyse şehir dışına çıktı.

    BOŞ KALAN YOLLAR ESKİNE HALİNE DÖNDÜ

    Tatilin bitmesiyle şehre dönen İstanbullular, sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola koyuldu. Bayram tatili nedeniyle boş kalan yollar yoğunlaşmaya başladı.

    Bayram sonrası İstanbul, eski haline döndü #1

    DURAKLARDA YOĞUNLUK

    İş yerlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske kuralına uyarken, zaman zaman otobüs ve metrobüs duraklarında kısmi yoğunluk yaşandı.

    Bayram sonrası İstanbul, eski haline döndü #2

    MASKELER TAKILDI

    Toplu taşımada maske kuralına uyan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına ise uymadıkları görüldü.

    Bayram sonrası İstanbul, eski haline döndü #3

    Bayram sonrası İstanbul, eski haline döndü #4

    Bayram sonrası İstanbul, eski haline döndü #5

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