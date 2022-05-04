Ramazan Bayram'ı tatilinin ikinci gününde erken dönüşler gerçekleşti. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu meydana geldi.

Ramazan Bayramı'ndan erken dönüşler başladı.

Tatillerini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bir çok vatandaş geri dönüş yolculuğuna çıktı.

'Kilit kavşak'ta yoğunluk

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi.

Bayram tatilinden erken dönüşler 'kilit kavşak'ta yoğunluğa sebep oldu - Video



Ekipler görev başında

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.



