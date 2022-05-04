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    Bayram tatilinden erken dönüşler 'kilit kavşak'ta yoğunluğa sebep oldu

    Bayram tatilinden erken dönüşler 'kilit kavşak'ta yoğunluğa sebep oldu

    Ramazan Bayram'ı tatilinin ikinci gününde erken dönüşler gerçekleşti. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu meydana geldi.
    • 04.05.2022 - 02:11
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    Ramazan Bayramı'ndan erken dönüşler başladı.

    Tatillerini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bir çok vatandaş geri dönüş yolculuğuna çıktı.

    'Kilit kavşak'ta yoğunluk

    43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

    Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi.

    Bayram tatilinden erken dönüşler 'kilit kavşak'ta yoğunluğa sebep oldu - Video

    Ekipler görev başında

    İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

    Bayram tatilinden erken dönüşler kilit kavşak ta yoğunluğa sebep oldu #1

    Bayram tatilinden erken dönüşler kilit kavşak ta yoğunluğa sebep oldu #2

    Bayram tatilinden erken dönüşler kilit kavşak ta yoğunluğa sebep oldu #3

    Bayram tatilinden erken dönüşler kilit kavşak ta yoğunluğa sebep oldu #4

    Bayram tatilinden erken dönüşler kilit kavşak ta yoğunluğa sebep oldu #5


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