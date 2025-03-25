Bayramda Denizli'deki fırınlar ekmek çıkartmayacak

İHA

Ramazan Bayramı'nda fırınlarda çalışan işçilerin aileleriyle birlikte vakit geçirip, Ramazan Bayramı tatilini birlikte yapmaları amacıyla bayram boyunca 3 gün ekmek çıkarılmayacağı duyuruldu.

Denizli Fırıncılar Odası, arife günü ihtiyaç olan ekmek miktarının üretileceğini de belirtti.

"FIRINLAR ARİFE GÜNÜ TAM MESAİ YAPILACAK, 3 GÜN KAPALI KALACAK"

Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban tarafından yapılan açıklamada, "30-31 Mart ve 1 Nisan tarihinde fırınlarımızda ekmek çıkmayacaktır. Bayramda ekmek sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alınmıştır. 29 Mart Cumartesi arife günü fırınlarımız tam mesai ile çalışacak ve ihtiyaç olan ekmek miktarı üretilecektir." ifadeleri yer aldı.