Bayram yoğunluğu biletlere yansıdı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla biletlerin tükendiğini ve ek seferlerin başladığını açıkladı.

Bayramın yaklaşmasıyla vatandaşlar otogar ve bilet satış ofislerine akın etti.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğunluk olduğunu aktaran Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, "Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar" ifadelerini kullandı.

İnsanların pandemiden dolayı sıkıldığını söyleyen Özcan, "İnsanlar bayağı sıkıldı, memleketlerine gitmek istiyorlar. 9 günlük bayram tatilini insanlar bekliyorlar" dedi.

"GİTMEK İSTEYEN HERKESİ GÖNDERECEĞİZ"

Özcan, normalleşmeyle birlikte seferlere ilginin arttığını vurgulayarak, "Dün seferlerimiz 1500'e çıktı. Yarından itibaren sefer sayılarımız daha da artacak. Ek seferlerle birlikte sayılar daha da yükselecek. Ek seferlerle yolcularımızı İstanbul'da bırakmayacağız. Memleketine gitmek isteyen her yolcuyu göndereceğiz." diye konuştu.

Bayram günlerinde binlerce sefer yapacaklarını ifade eden Özcan, "Bayramda günlük 2 bin 200 seferin üzerine çıkmayı bekliyoruz. Ek seferler için genelge 9-31 Temmuz tarihi için yayınlandı. Genelgenin erken yayınlanması satışlarımıza çok yaradı ve yolcuların da mağdur olmaması anlamına geliyor" dedi.

"HALKIMIZ BİLETLERİNİ FİRMALARIMIZDAN ALSIN"

Özcan, insanların korsan otobüslere yönelmemesini söyleyerek, "Halkımız lütfen biletlerini firmalarımızdan alsınlar. Her yerden izinsiz otobüs kalkıyor. Bu bize zarar veriyor. Biz korsan taşımacılığı bakanlığa ve emniyet müdürlüğüne bildirdik" açıklamasında bulundu.