BBC'nin maksatlı turizm haberi

Dünyada koronavirüs nedeniyle hayat durma noktasına gelmişken, İngiliz BBC, Türkiye'de yabancı turist sayısının düştüğünü yazdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, dünya genelinde 5 milyonu aşkın insan virüse yakalanırken, 350 bine yakın insan da hayatını kaybetti.

Ülkeler salgının önünü almak için tedbir üzerine tedbir alırken, birçok sektör ekonomik açıdan salgından etkilendi.

"BBC'DEN YİNE TÜRKİYE KARŞITLIĞI"

Dünya genelinde insan hareketliliği neredeyse durma noktasına, birçok havayolu şirketi iflasın eşiğine gelmişken İngiliz BBC, Türkiye'ye gelen yabancı tursit sayısının düştüğüne dikkat çekti.

Haberde Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Nisan ayı ve Ocak-Nisan dönemi yabancı turist sayılarına yer verilirken, Türkiye'ye ziyaretçi sayısının Nisan'da bir önceki yıla göre %99.26 azaldığı vurgulandı.

İnsanların, canlarının derdine düştüğü bu dönemde, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının Nisan'da 24,238 kişi olduğu, 2019 yılı Nisan ayında ise bu sayının 3,3 milyon kişiyi aştığı kaydedildi.