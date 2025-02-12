'Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu' toplandı

DHA

Türkiye'yi sarsan skandal..

İstanbul'da ‘Yenidoğan Çetesi’ adlı verilen bir çetenin özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

Skandal sonrası tutuklanan sanıkların yargılama süreçleri devam ederken, TBMM'de de araştırma komisyonu kuruldu..

KOMİSYON TOPLANDI

'Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu', Adalet Bakanlığı ve Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği yetkililerini dinlemek üzere AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.

Şan, sunuma geçilmeden önce komisyon çalışmalarının 20 Şubat 2025'te sona ereceğini, bu nedenle 1 ay daha ek süre için planlama yapıldığını söyledi. Şan, komisyonun faaliyetlerinin 1 ay uzatılmasını komisyon üyelerinin oylarına sundu.

Yapılan oylamanın ardından komisyon faaliyetlerinin 1 ay daha sürdürülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

'10 BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE İHMAL'

Ardından Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz komisyona sunum yaptı.

Yılmaz, "9 Ekim 2024 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke düzenlenerek, dosya iddianame düzenlenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. 16 Ekim 2024 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sürecinde yürütülen soruşturmada projeli çalışmalar sonrasında 2 bin 400 suç içerikli konuşma ve 197 suça konu eylem tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın uzman görüşleri de esas alınarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 bebeğin ölümünde ihmal olduğunu değerlendirmeleri sonucu, 26 Nisan 2024 tarihinde 15'i doktor 47 şüpheli gözaltına alınmıştır. 29 Nisan 2024 tarihinde 47 kişiden 4'ü doktor olmak üzere 22 kişi tutuklanmış, 11'i doktor olmak üzere 25'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" dedi.

'EŞ ZAMANLI OLAĞANÜSTÜ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Dinlemeler sırasında Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan denetimlerde 20 Eylül 2023 tarihli valilik oluru ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından neo ve neoatolog yenidoğan yoğun bakım uzmanlarından oluşan eğitim ekibi görevlendirildiğini anlatan Yılmaz, "Bu uzman denetim elemanları, başsavcılık ve emniyet makamlarının bilgisi dahilinde 25 Eylül 2023, 31 Ekim 2023, 16 Kasım 2023, 29 Kasım 2023, 18 Ocak 2024, 26 Ocak 2024 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğünce eş zamanlı olağanüstü denetimler gerçekleştirilmiştir. 24 Kasım 2023 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyada gizlilik kararına riayet edilerek tedavi yöntemlerinin tıbbi sürece uygun olup olmadığının uzmanlık gerektirmesi sebebiyle müfettiş görevlendirilerek dosyanın idari yönden incelenmesi Sağlık Bakanlığı tarafından istenilmiştir. 28 Eylül 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı müfettiş raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir" diye konuştu.

'İLGİLİ HASTANELERE SEVK İŞLEMLERİ MADDİ MENFAAT KARŞILIĞINDA'

Yılmaz sunumunun devamında, "Yenidoğan suç örgütü Medisens Sağlık Hizmetleri şirketi sahibi Dr. Burak Sarı ve onun çalışanı Dr. İlker Gönen; Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı bir şekilde İstanbul ilinde anlaşmalı olduğu Bağcılar Medilife, Beylikdüzü Medilife, Bağcılar TRG Hospital, Avcılar Hospital, Rehab Hastanesi, Birinci Hastanesi Yenidoğan Doğum Bakım Ünitesi'nin işletmesini alarak, buralara devlet hastanesi veya farklı özel hastanelerden bebek hastalarının 112 aracılığıyla sevklerini yapıp hastanelerin sürekli dolu olmasını sağladıkları, SGK'dan yüksek miktarda hak ediş adı altında ödemelerin alınmasını sağlayıp hastanenin gelirlerini artırdıkları, örgüt yöneticisi ambulans şoförü Riyasettin Mert Özdemir aracılığıyla 112 acil çağrı merkezinden almış olduğu hastaları örgüt içinde anlaşmalı oldukları hastanelerden birine acilden giriş yaptırdıkları, diğer örgüt üyelerinin ise ilgili hastanelere sevk işlemlerini maddi menfaat karşılığında gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Örgüt yöneticileri olarak etkin rol alan Başhekim Ahmet Atilla Yılmaz ve bu şekilde 41 şüpheli tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.