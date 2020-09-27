Salgına rağmen doğum günü partisi düzenleyen 16 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası kesilirken, işletme müdürü hakkında adli işlem yapıldı.

Bebek’teki ünlü bir işletmede doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenlemişti.

Dikkat çeken görüntülerin kaydedildiği partide ne maske takılmıştı, ne de sosyal mesafeye dikkat edilmişti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda işletmenin turizm ruhsatlı olduğu ancak ruhsata aykırı faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesinin ardından mühürlenmesine yönelik işlem başlatıldı.

Bebek'te koronavirüs partisi

16 KİŞİYE CEZA

Çalışmalara devam edem polis, eğlencede 16 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit ederek “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan cezai işlem uyguladı.

İŞLETME MÜDÜRÜNE ADLİ İŞLEM

Öte yandan, gözaltına alınan işletme müdürü E.I. ise Etiler Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek adli işlem yapıldı.

Bebek'te skandal partinin yapıldığı mekanda 16 kişiye ceza VİDEO