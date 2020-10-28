Bekir Pakdemirli: İskenderun'da başlayan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da dün başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 22 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, elinde benzin bidonu olan ve aracının arızalandığını söyleyen 1 kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirtti.

MÜDAHALELER 22 SAAT SÜRDÜ

22 saat süren müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Pakdemirli, şunları söyledi:

"İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık.

"HASAR TESPİTİ YAPILACAK"

3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev bir ağıl etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlarımız İskenderun Belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak."

YANGIN SONRASI KARELER

Öte yandan, ilçedeki soğutma çalışmaları devam ederken yangında zarar gören bölgeler gün yüzüne çıktı.

Alevlerin arasında kalan bir kaplumbağanın yanarak can vermesi ise yürekleri burktu.

Hatay'daki yangının boyutu gün yüzüne çıktı



