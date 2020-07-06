Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonunu piknik yaparak geçiren vatandaşlardan geriye, bıraktıkları çöpler kaldı.

İstanbullular, yazın gelmesiyle beraber sıcak havaları da fırsat bilirken, hafta sonlarında soluğu Belgrad Ormanı ve sahil şeridinde alıyor.

Bu hafta sonu, Belgrad Ormanı'na 6 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Piknikçilerden geriye ise çöp yığınları kaldı.

29 TON ÇÖP TOPLADILAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İBB ekiplerince, çöpler geceden itibaren toplanmaya başladı.

İki günde toplam 29 ton çöp toplandı.

Belgrad ormanı ve sahil şeridi çöplüğü döndü

"BİRAZCIK DUYAR İSTİYORUZ"

Belgrad Ormanı'nda görev yapan Orman Mühendisi Ebru Cevahiroğlu, hafta sonu yaşanan kalabalığın ardından kalan manzarayı anlattı.

Piknikçileri biraz daha duyarlı olmaya davet eden Cevahiroğlu, "Sabah çok erken saatlerde 25 kişilik bir işçiyle çöpleri toplamaya başladık. İnsanlar çok fazla duyarlı olmadıkları için çok fazla çöp vardı. Şu saate kadar hala topluyoruz. Biraz daha duyar istiyoruz sadece. Tabii ki gelecekler hava alacaklar. Ama birazcık duyar istiyoruz." dedi.

"MASALARDA ÇÖPLERİ BIRAKIP GİTMİŞLER"

Hafta sonu insan yoğunluğunun fazla olduğunu belirten Ebru Cevahiroğlu, "İnsanlar direkt olarak masalarında çöpleri bırakıp gitmiş. Her yer çöptü. Mangaldan dolayı duman altıydı. Temiz havaya dair hiçbir şey yoktu zaten. Bir de insanlar çöplerini bırakınca, sabah erken saatlerde o çöplerle de karşılaşınca her şey zor oluyor." ifadelerini kullandı.

"VİRÜS VAR TEMİZ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Pazartesi sabahı ailesiyle kahvaltı yapmak için gelen Alime Çırak, gördüğü manzara karşısında isyan etti.

Çırak, "İnsanlar duyarlı değil. İnsan evinde nasılsa ormanda da öyle olmalı. Benim poşetim yanımda. Giderken çöplerimi toplayıp gideceğim. İnsanların duyarlı olması şart. Bakın Türkiye'de hastalık var. Hala asker eğlencelerinde, düğünlerde kalabalık oluyor. Akşam haberlerde duyuyoruz. Sağlık Bakanı sürekli uyarıyor. O zaman sen uymazsan, ben uymazsam hastalık sana da geçer bana da geçer." şeklinde konuştu.

"HERKES ÇÖPÜNÜ TOPLAMALI"

Ailesiyle beraber kahvaltıya gelen Yeliz Acerer ise herkesin kendi çöpünü toplaması gerektiğini söyledi.

Acerer, "Yani hoş bir manzara değil. Sonuçta herkes buraya temiz havaya geliyor. Herkes poşetiyle gelirse çöp kutuları her yerde var. Daha güzel olacaktır. Sonuçta aslan yattığı yerden belli olur demişler. Biz hazırlıklı geldik. Çöp poşetimiz yanımızda. Çöplerimizi oraya atıyoruz. Giderken de götüreceğiz." şeklinde konuştu.

BEYKOZ'DA DA AYNI GÖRÜNTÜ

Öte yandan, Anadolu Yakası'nda vatandaşların uğrak yeri olan Beykoz Burunbahçe sahili de denize giren ve piknik yapan İstanbulluların ardında bıraktıkları çöpler ile doldu.

"BU BİZİM AYIBIMIZ"

Sahilde bu sabah denize giren vatandaşlar ise yerlere saçılmış çöplere tepki gösterdi.

Saffer Erol, "Burada doğdum. Her sabah gelirim. Orada pet şişeler var. Bizim bir arkadaş var. Pet şişeleri topluyor denizden. Bu bizim ayıbımız, insanların ayıbı. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın ki." dedi.