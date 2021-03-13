Cumartesi yasağının kalktığı ikinci haftada vatandaşlar kahvaltı ve spor yapmak için Belgrad Ormanı'na akın etti.

İstanbul'da sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar Belgrad Ormanı'nı doldurdu.

Aileleri ile birlikte kahvaltı yapmaya gelen İstanbulluların sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Vatandaşlardan bazıları kalabalık karşısında tedirgin olurken, bazıları da normal karşıladı.

"İSTANBUL'UN KIRMIZI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kalabalık karşısında tedirginliğini vurgulayan Haydar Akdoğan, “Bizim için ilk kısıtlamasız Cumartesi bu kadar kalabalık olduğunu düşünmemiştik. Ama gelen insanları anlayabiliyorum. Çocuklar sıkıldığı için mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldık. Genel anlamda insanlarda bir rehavet var insanların bunaldığını düşünüyorum. İstanbul’un daha kırmızı olacağını düşünüyorum.” dedi.

Belgrad Ormanı'nda yoğunluk VİDEO

"BURAYI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİM"

Kalabalığın normal olduğunu ifade eden Yusuf Erdoğan ise, “Kısıtlama döneminde hiç gelmedim. Kısıtlama öncesi gelip koştuğum bir yer. Uzun zamandır buraya gelmemiştim, pandemi zamanında ilk defa geliyorum. Kimi koşuyor kimi gördüğünüz gibi piknik yapıyor. Bana göre aşırı yoğun, ben hiç burayı böyle görmedim. Rehavet elbette var da sıkılmada var. Hareketsizliğin insanlarını psikolojisini bozduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.