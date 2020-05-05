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    Benzini biten motoru ayağıyla itti

    Haramidere-Avcılar yolunda benzini biten motosikletin sürücüsüne, bir başka motosikletli sürücü yardım etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 00:52
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    Benzini biten motoru ayağıyla itti

    İstanbul Haramidere-Avcılar yolunda, seyir halindeyken benzini biten motosiklet sürücüsüne bir başka motosikletli sürücü, ilginç bir yöntemle yardım etti.

    AYAĞIYLA MOTORU İTTİ

    Yol ortasında zor durumda kalmaması için benzini biten sürücüye yardım eden diğer sürücü, motosikleti gideceği yere kadar ayağı ile itti.

    Benzini biten motoru ayağıyla itti

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