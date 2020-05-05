Haramidere-Avcılar yolunda benzini biten motosikletin sürücüsüne, bir başka motosikletli sürücü yardım etti.

İstanbul Haramidere-Avcılar yolunda, seyir halindeyken benzini biten motosiklet sürücüsüne bir başka motosikletli sürücü, ilginç bir yöntemle yardım etti.

AYAĞIYLA MOTORU İTTİ

Yol ortasında zor durumda kalmaması için benzini biten sürücüye yardım eden diğer sürücü, motosikleti gideceği yere kadar ayağı ile itti.

Benzini biten motoru ayağıyla itti