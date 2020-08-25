Berat Albayrak: Keşifler TPAO ve BOTAŞ'ın halka arzının yolunu açacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak, Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan ve yapılacak yeni keşiflerin TPAO ve BOTAŞ'ta hakla arz yolunu açacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayarak, NTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Berat Albayrak, son dönemde Türkiye'yi sevindiren en büyük keşiflerden biri olan Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ekonomiye ve halka yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Berat Albayarak'a, keşiflerin sondaj çalışmaları, bulunan rezervlerin çıkarılması ve enerji ürünlerinin dağıtımında nasıl bir yol izleneceği, bu çalışmalar için yeni şirketler kurulup kurulmayacağı soruldu.

"HALKA ARZIN ÖNÜ AÇILACAK"

Berat Albayrak konuya ilişkin, "Bu son süreç TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracak. Bu keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak. Belki THY'den de daha büyük kapasiteye sahip firmalar olacak. Marka olacaklar. Biz bu alt yapıları döşüyoruz. Bununla ilgili önemli haberleri ileride göreceğiz inşallah" açıklamasını yaptı.