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    Beşiktaş'ta sağanak sonrası araçlar mahsur kaldı

    Yoğun yağış sonrası göle dönen bir sokakta birçok araç mahsur kalırken, bazı sürücüler ise geçmeye çalıştı.
    • İHA
    • 23.06.2020 - 16:09
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    Beşiktaş'ta sağanak sonrası araçlar mahsur kaldı #1

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

    Beşiktaş ilçesine bağlı Hasan Sokağı'nda ise yoğun yağış sonrası yollarda adeta göl oluştu.

    ARAÇLAR MAHSUR KALDI

    Seyir halinde olan birçok araç sokak üzerinde mahsur kalırken, bazıları da sokaktan geçmeye çalıştı. Birçok araç ise sokaktan geçtikten sonra bozuldu.Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yardım çağırdı.

    Gölge dönen sokak ise havadan görüntülendi.

    Beşiktaş'ta sağanak sonrası araçlar mahsur kaldı ViDEO

    Beşiktaş'ta sağanak sonrası araçlar mahsur kaldı #2

    Beşiktaş'ta sağanak sonrası araçlar mahsur kaldı #3

    Beşiktaş'ta sağanak sonrası araçlar mahsur kaldı #4

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