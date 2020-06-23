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Beşiktaş'ta sağanak sonrası araçlar mahsur kaldı

Beşiktaş'ta sağanak sonrası araçlar mahsur kaldı

Yoğun yağış sonrası göle dönen bir sokakta birçok araç mahsur kalırken, bazı sürücüler ise geçmeye çalıştı.