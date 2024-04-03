Beşiktaş’taki gece kulübündeki yangının çıkış anı kamerada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybetti yangının çıkış anına ilişkin görüntü paylaşarak "İdari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor." dedi.

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ensonhaber.com

Dün İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe'de, kaçak bir şekilde tadilat yapılan gece kulübünde yangın çıktı.

Yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti.

Yaşananların ardından yangın faciası ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntü paylaştı.

İdari soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirten Yerlikaya, hayatın kaybedenlerin yakınlara da başsağlığı diledi.

"Yangının ilk çıkış görüntüleri yüreğimizi bir kez daha yaktı"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: