Dün İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe'de, kaçak bir şekilde tadilat yapılan gece kulübünde yangın çıktı.
Yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti.
Yaşananların ardından yangın faciası ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntü paylaştı.
İdari soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirten Yerlikaya, hayatın kaybedenlerin yakınlara da başsağlığı diledi.
"Yangının ilk çıkış görüntüleri yüreğimizi bir kez daha yaktı"
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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