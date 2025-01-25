Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Uludağ’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, zirve yollarını beyaz bir örtüyle kapladı. Bu durum, hem trafik akışını hem de bölgedeki çalışmaları hızlandırdı. Jandarma ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla zincirsiz araçların geçişine kesinlikle izin vermezken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri yolları açık tutmak için büyük bir çaba harcıyor. Yol açma, kar temizleme ve tuzlama faaliyetleri gece gündüz devam ediyor.

101 EKİP, 535 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE

Kar yağışı, Uludağ yolu üzerindeki mahalleleri de etkisi altına aldı. Bu bölgelerde, 101 ayrı ekibe bağlı 535 personel, karla mücadele için adeta zamanla yarışıyor.

Bursa’nın şehir merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklar da tamamlanmış durumda. Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası durumlara anında müdahale edebilmek için 169 kamyon ve iş makinesiyle tam teçhizatlı ekiplerini hazır bekletiyor.