Beyoğlu zabıtası sahtekar dilenciyi yakaladı

Bir dilenci, koluna sargı bezi takarak vatandaşı dolandırmaya kalkınca zabıtalara yakalandı.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşı dolandıran bir dilenci fark etti.

Hiçbir engeli olmamasına rağmen koluna sargı bezi saran şahıs, engelli numarası yaparken zabıta ekiplerinin takibine takıldı.

PARA CEZASI

Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, İstiklal Caddesi'nde durdurularak sorgulandı. Şahsın engelli olmadığını gören zabıta, şahsı Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürerek kabahatler kanunu gereği işlem uygulayıp 187 lira para cezası kesti.

"SAKAT MISIN"

Dilencinin, gazetecilerin sorduğu “Sakat mısın?” sorusuna ise “Sakat değilim” demesi ise pes dedirtti.

HEP BÖYLEYMİŞ

Beyoğlu’nda çalışan bir kişi ise şahsın 1 senedir orada olduğunu ve bu şekilde dilendiğini söyledi.

Sahtekar dilenci yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.





















