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    Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya baskın

    Beyoğlu'nda lokanta ruhsatı olan bir iş yerine yapılan baskında, içeride koronavirüs tedbirlerine uymadan eğlenen 65 kişi ve işletme sahibine toplamda 239 bin 420 lira para ceza kesildi.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 16:30
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 16:47
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    Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya baskın

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde Beyoğlu'nda bir lokantanın eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti.

    Lokanta ruhsatı bulunan iş yerinin eğlence mekanına dönüştürüldüğü, içeride müzik yayını yapıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını belirleyen polis ekipleri iş yerine baskın düzenledi.

    Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya baskın VİDEO

    65 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    İçeride bulunan 65 kişi ile işletme sahibine sosyal mesafe, nargile, sigara, eğlence mekanına dönüştürmeden toplam 239 bin 420 TL para cezası kesildi. Mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

    Beyoğlu nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya baskın #1

    Beyoğlu nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya baskın #2

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