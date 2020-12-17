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Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya baskın

Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya baskın

Beyoğlu'nda lokanta ruhsatı olan bir iş yerine yapılan baskında, içeride koronavirüs tedbirlerine uymadan eğlenen 65 kişi ve işletme sahibine toplamda 239 bin 420 lira para ceza kesildi.