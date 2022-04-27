Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan 51 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan ve izinsiz gösteri yapan 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği’nden, Beyoğlu’nda akşam saatlerinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili açıklama yapıldı.

"İkazlara uymayan 51 kişi yakalanmıştır"

İHA'nın haberine göre, valilikten yapılan açıklamada, “Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan 51 şahıs yakalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.



