Beyrut patlamasında ölü sayısı 171'e yükseldi

En Son Haber

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e ulaştığını, 30-40 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda bir depoda bulunan amonyum nitrat infilak etmiş ve şehir harabeye dönmüştü.

Binlerce kişinin yaralandığı patlamada ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Müdürü Rick Brennan ile görüşmesi sırasında Beyrut Limanı'ndaki can kayıplarına dair gazetecilere konuştu.

ÖLÜ SAYISI 171'E ÇIKTI

Şu ana kadar ölü sayısının 171'e ulaştığını dile getiren Hasan, şiddetli patlama sonucu hala kayıp durumundaki kişilerin sayısını 30-40 olarak aktardı.

Hasan, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden Lübnan'a yapılan tıbbi yardımların listesini ordudan teslim aldıklarını söyleyen Hasan, söz konusu tıbbi yardımların ihtiyaç gereği ülkedeki sağlık merkezlerine dağıtılacağını ifade etti.

"LİMAN FAALİYETE HAZIRLANIYOR"

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'nda yeniden faaliyetlerin başlaması için yolların temizlendiği ve gümrük ofislerinin oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

Haberde, yarın itibariyle çalışmaların başlayabileceğine dikkat çekildi.

Beyrut Limanı'ndaki konteyner istasyonunun hizmete girmesi çalışmaları kapsamında önceki gün 2 vincin yeniden çalışmaya başladığı bilgisi paylaşılmıştı.