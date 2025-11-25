Bilecik'te kız yurdunda su borusu patladı: Odaları su bastı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2019 yılında 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan projede toplam 20 bin metrekare alana yapılan ve bu yıl tamamlanan Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Halime Hatun Kız Yurdu'nda bazı odaları, patlayan su borusu nedeniyle su bastı.

ÖĞRENCİLER İKİNCİ KEZ MAĞDUR OLDU

Gece saatlerinde yaşanan olayda öğrenciler şaşkınlık yaşadı.

Vize haftasında olduklarını ve sınavlara çalıştıklarını ifade eden öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında kapılarını öğrencilere açan yurtta daha önce de su borularının patlaması sonucu bazı odaları su basmıştı.