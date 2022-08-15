Bilecik'te sağanak, taşkınlara sebep oldu

Bilecik'te sağanak, taşkınlara sebep oldu

Bilecik'te etkisini gösteren sağanak sebebiyle birçok yerde su taşkınları gerçekleşti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde dün akşam üstü yağan kuvvetli yağış sebebiyle sokaklar göle göndü.

Vatandaşlar yağıştan etkilendi

Dodurga beldesinde birçok sokakta oluşan su taşkınlıkları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar.





Ekipler temizlik çalışmaları yaptı

İHA'nın haberine göre, yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından Dodurga Belde Belediyesinde görevli ekipler, gece geç saate kadar temizlik çalışmaları yaptı.



