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    Bilecik'te sağanak, taşkınlara sebep oldu

    Bilecik'te etkisini gösteren sağanak sebebiyle birçok yerde su taşkınları gerçekleşti.
    • 15.08.2022 - 01:44
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    Bilecik'te sağanak, taşkınlara sebep oldu

    Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde dün akşam üstü yağan kuvvetli yağış sebebiyle sokaklar göle göndü.

    Vatandaşlar yağıştan etkilendi

    Dodurga beldesinde birçok sokakta oluşan su taşkınlıkları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar.

    Bilecik te sağanak, taşkınlara sebep oldu #1

    Ekipler temizlik çalışmaları yaptı

    İHA'nın haberine göre, yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından Dodurga Belde Belediyesinde görevli ekipler, gece geç saate kadar temizlik çalışmaları yaptı.

    Bilecik te sağanak, taşkınlara sebep oldu #2

    Bilecik te sağanak, taşkınlara sebep oldu #3


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