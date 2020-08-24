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    Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi

    Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.08.2020 - 14:45
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    Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi

     

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 22 Ağustos günü Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

    1 MİLYON KÖK KENEVİR, 2 TON ESRAR

    Operasyonda, 14 farklı noktada 1 milyon 80 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından operasyon bölgesinde imha edildi.

    Bingöl de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi #1

    Bingöl de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi #2

    Bingöl de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi #3

    Bingöl de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi #4

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