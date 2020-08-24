Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi

Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 22 Ağustos günü Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

1 MİLYON KÖK KENEVİR, 2 TON ESRAR

Operasyonda, 14 farklı noktada 1 milyon 80 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından operasyon bölgesinde imha edildi.













