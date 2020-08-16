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    Bingöl'de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçti

    Güvenlik güçleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kırsal alanda 202 bin kök Hint keneviri ve 42 kilo esrar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.08.2020 - 15:58
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    Bingöl'de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçti

     

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbari çalışma yürüttü.

    Yapılan istihbarat çalışması sonucu Genç ilçesi kırsalında Hint keneviri ekildiği bilgisini edindi.

    202 BİN KÖK KENEVİR VE 42 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ

    Bu kapsamda harekete geçen ekipler, operasyonun düzenlediği bölgede yaptıkları aramada; 202 bin kök Hint keneviri ile 42 kilo esrar ele geçirildi.

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

    Kenevirler operasyon bölgesinde imha edilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Bingöl de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçti #1

    Bingöl de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçti #2

    Bingöl de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçti #3

    Bingöl de, 202 bin kök Hint keneviri ele geçti #4

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