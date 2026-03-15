Bingöl'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçe merkezi ve köyler yeniden beyaza büründü.

25 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İlçede belediye ekipleri kapanan mahalle yollarını açmak için çalışma başlatırken, İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşıma kapanan 25 köy yolunu yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl-Erzurum kara yolundaki Soğukçeşme mevkisinde de karla mücadele çalışması başlatıldı.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kar temizleme ve yol genişletme çalışmaları iş makineleriyle sürdürülürken, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde etkili olan sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Sürücülerin kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi