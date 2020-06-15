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    Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

    Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de, 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 10:00
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    Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

    Bingöl Karlıova'da, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken, saat 09.51'de, 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

    ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

    Bingöl halkı yaşanan artçılar sebebiyle evlerine giremezken, vatandaşlar ve çocuklar yaşanan ikinci büyük deprem anında ise kısa süreli panik yaşadı.

    Öte yandan, depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

    Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

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