Bingöl'de bir aile, yıkılan evden 2 saat önce ayrıldı

Depremi yolda öğrendiklerini belirten Andağ ailesi, yaşadıkları şoku anlattı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi, dün akşam saatlerinde 5.7 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu.

Erzincan'da yaşayan öğretmen Tayfur Andağ, eşi, çocukları ve akrabalarıyla birlikte 5 gün önce Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki yakınlarını ziyarete geldi.

DEPREMİ YOLDAYKEN ÖĞRENDİLER

Akrabalarının evinde 4 gün misafir olan öğretmen Tayfur Andağ, dün saat 15.00 sıralarında yakınlarıyla vedalaşıp ailesiyle birlikte 126 kilometre mesafedeki Erzincan'a dönmek için yola çıktı.

2 saat önce ayrıldıkları ev depremde yıkıldı VİDEO

KÖYE GERİ DÖNDÜLER

Yoldayken yakınlarının aramasıyla saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden haberdar olan Andağ, yeniden Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü'ne döndü.

Depremde en fazla hasar gören köyde, çocuklarıyla saatler önce kaldıkları evin yıkıldığını gören Andağ, şoke oldu.

"SAAT 15.00 GİBİ BURADAN ÇIKTIK"

Andağ, molozlarla kaplı evin bahçesinde çocukların saatler önce oyun oynadığını kaydetti. Deprem haberiyle şoke olup Erzincan'dan yeniden döndüğünü belirten Andağ, "Saat 15.00 gibi buradan çıktık. Erzincan'a giderken yoldayken deprem olduğu haberi geldi. Hemen buraya döndük. Eniştemin evi, yıkıldı. Onlar da zor kaçmış dışarıya.

Eşimin halası ekmek pişiriyormuş. Şoka girmiş, kendisini dışarı atamamış. Kız kardeşi dışarı çıkmış, ablasının dışarı çıkamadığını görünce tekrar içeri girip ablasını tutup dışarı çıkarmış." dedi.

"ÇOCUKLAR ORADA OYNAYACAKLARDI, ÇOK KÖTÜ OLURDU"

9 kişilik aile olduklarını belirten Tayfun Andağ, "İşin kötü yanı çocukların oyun oynadığı alanda yıkılan duvarın dibiydi. Burada 4 gün kaldık. Burada olsaydık, muhtemelen çocuklar yine orada oyun oynayacaklardı, çok kötü olurdu. Buralar boştu, yıkılıp dağılmış." diye konuştu.