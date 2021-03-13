Bingöl'de otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü:1 ölü 4 yaralı

Bingöl'de otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bingöl-Karlıova yolu Toklular köyü mevkiinde, 12 AAE 423 plakalı şehirlerarası otobüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 AID 168 plakalı araç çarpıştı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç ikiye bölünürken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni de Bingöl Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.