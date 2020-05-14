Bingöl'de PKK'ya ait sığınak imha edildi

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 katlı sığınak imha edilirken; mühimmat, silah ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 11-13 Mayıs tarihleri arasında Sağgöze köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, bölücü terör örgütüne ait 8 katlı sığınak tespit edildi.

SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Sığınak, ekiplerin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında imha edildi.

Operasyonda 2 dönüm arazide ekili 20 bin kök Hint keneviri, 90 kilo toz esrar, 2 tüfek, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 2 örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.