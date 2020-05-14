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    Bingöl'de PKK'ya ait sığınak imha edildi

    Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 katlı sığınak imha edilirken; mühimmat, silah ve yaşam malzemeleri bulundu.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 12:33
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    Bingöl'de PKK'ya ait sığınak imha edildi

    Bingöl'ün Genç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 11-13 Mayıs tarihleri arasında Sağgöze köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyon düzenlendi.

    Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, bölücü terör örgütüne ait 8 katlı sığınak tespit edildi.

    SIĞINAK İMHA EDİLDİ

    Sığınak, ekiplerin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında imha edildi.

    Operasyonda 2 dönüm arazide ekili 20 bin kök Hint keneviri, 90 kilo toz esrar, 2 tüfek, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 2 örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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