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- Bingöl'de PKK'ya ait sığınak imha edildi
Bingöl'de PKK'ya ait sığınak imha edildi
Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 katlı sığınak imha edilirken; mühimmat, silah ve yaşam malzemeleri bulundu.
- DHA
- 14.05.2020 - 12:33
Bingöl'ün Genç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 11-13 Mayıs tarihleri arasında Sağgöze köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, bölücü terör örgütüne ait 8 katlı sığınak tespit edildi.
SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Sığınak, ekiplerin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında imha edildi.
Operasyonda 2 dönüm arazide ekili 20 bin kök Hint keneviri, 90 kilo toz esrar, 2 tüfek, 73 uçaksavar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 2 örgütsel doküman ile çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.