Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'deki operasyonun 700 personelin katılımıyla yürütüldüğünü duyurdu.

Türkiye, ülke sınırları dışında olduğu gibi yurt içinde de terörle mücadelesini kararlılıkla yürütüyor.

Bu kapsamda son olarak Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı.

700 PERSONEL İLE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda 700 personelin görev aldığı bildirildi.

KOMANDAO, JÖH, PÖH...

Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinin katıldığı kaydedildi.