Bingöl'de zehirli 'sarıkız örümceği' görüldü

Zehirli olan sarıkız örümceğinin 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yayla Köyü kırsalında nöbet tutan güvenlik korucuları, 3 adet büyük örümcek fark etti.

İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan korucular, türün halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur sarıkız örümceği olduğunu öğrendi.

1 METRE YÜKSEĞE ZIPLAYABİLİYOR

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceğinin 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi.

ZEHRİYLE BİR İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR

Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.

BESLENME ŞEKLİ

Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor. Bu sayede eti sıvı kıvama getiren ömürcek, bir zehir akıtıyor ve zehir deriye yayıldıktan sonra yemeye başlıyor.