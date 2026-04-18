Birçok bölgede yağmur etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar düşük seyrediyor

Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde değişken hava koşulları hakim olacak.

Yağışlı hava özellikle hafta başında yoğunlaşırken, sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde dalgalı bir seyir izleyecek.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞMUR DEVAM EDİYOR

Bugün, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sıcaklıklar, batı ve güneyde 18-22 derece aralığında, iç kesimlerde 15-20 derece civarında ölçülecek.

TÜRKİYE YAĞMURA DOYACAK

Pazar günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak yağış görülürken, batı kesimlerde daha az bulutlu ve yer yer güneşli anlar olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla kuzey, iç ve batı bölgelerde 4-6 derece civarında azalacağı tahmin ediliyor.

Birçok ilde maksimum sıcaklıkların 11-18 derece bandına gerileyeceği değerlendiriliyor.

DOĞUDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Pazartesi günü yağışlar İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğunlaşırken, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu'da da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında veya hafif altında seyredeceği öngörülüyor.

Özellikle iç kesimlerde gece sıcaklıklarının düşük değerlere inebileceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DÜŞÜŞÜ GÖRÜLECEK

Salı günü yağışlı havanın batıdan doğuya doğru ilerleyerek Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de etkili olması bekleniyor.

Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda da yağışın devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık düşüşünün salı günü de hissedileceği; birçok bölgede gündüz sıcaklıklarının 13-20 derece arasında değişeceği değerlendiriliyor.

YAĞIŞLAR ARTIŞA GEÇECEK

Çarşamba günü yağışların Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda artması bekleniyor.

Batı bölgelerde ise parçalı bulutlu ve daha az yağışlı bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde hafif artma eğiliminde olacağı ancak genel olarak mevsim normallerine yakın veya biraz altında kalacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

18 Nisan Cumartesi:

19 Nisan Pazar:

20 Nisan Pazartesi:

21 Nisan Salı:

22 Nisan Çarşamba: