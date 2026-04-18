Hatay’da şiddetli fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu

Hatay’da gece saatlerinde başlayan fırtına, sabaha karşı şiddetini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda olumsuzluk meydana geldi.

BALIKÇI BARINAĞINDA BÜYÜK HASAR

İskenderun Balıkçı Barınağı’nda bağlı bulunan 7 tekne fırtınanın etkisiyle alabora oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçarken, kent genelinde ağaçlar kökünden söküldü, reklam panoları devrildi ve elektrik hatlarında kopmalar yaşandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İskenderun Ziraat Parkı civarında seyir halindeki bir motosikletin üzerine ağaç devrildi. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olay bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak ve hasar gören bölgelerde temizlik çalışması başlatırken, polis ekipleri de kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

FIRTINA İL GENELİNDE ETKİLİ

Dörtyol ve Payas ilçelerinde de fırtına nedeniyle çatı hasarları meydana geldi. Öte yandan Yayladağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarının devam edebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.