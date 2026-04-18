Konya’da 23 Nisan gökyüzünde kutlandı: Çocuklar Jet Üssünde unutulmaz gün yaşadı

Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl farklı bir atmosferde kutlandı. Öğrenciler, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen özel etkinlikte hem havacılığı yakından tanıdı hem de gösteri uçuşlarına tanıklık etti.

UÇAKLAR VE HELİKOPTERLER YAKINDAN TANITILDI

Etkinlik kapsamında üsse gelen öğrenciler, ilk olarak uçak ve helikopterleri yakından inceleme fırsatı buldu. Askeri personel tarafından yapılan bilgilendirmelerle hava ve yer unsurlarının görevleri anlatıldı.

PİLOTLARLA BULUŞMA HEYECANI

Çocuklar, pilotlarla tanışarak havacılık hakkında merak ettikleri soruları sorma imkânı yakaladı. Etkinlik, öğrenciler için hem eğitici hem de ilham verici anlara sahne oldu.

SOLOTÜRKVE TÜRK YILDIZLARI GÖKYÜZÜNDE

Gösteri alanında toplanan 2 bini aşkın öğrenci ve veli, Türk Hava Kuvvetleri’nin gözde akrobasi timleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisini izledi.

Uçakların duman bırakarak gerçekleştirdiği tırmanış, dönüş ve alçak irtifa manevraları büyük heyecan oluşturdu.

KURTARMA VE HAVA OPERASYONU SENARYOLARI

Gösteri kapsamında ayrıca helikopterlerle gerçekleştirilen kurtarma senaryoları, CN-235 uçaklarının yakın hava desteği simülasyonları ve paraşütle iniş faaliyetleri de öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Çocuklar ve aileler, gökyüzündeki gösterileri cep telefonlarıyla kaydederek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Etkinliğin sonunda konuşan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, katılım sağlayan öğrenci ve velilere teşekkür ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.