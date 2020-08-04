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    Bitlis'te 24,2 kilogram eroin yakalandı

    Narkotik Şubesi ekipleri 44 parça halinde 24,2 kilogram eroin ele geçirdi.
    • AA
    • 04.08.2020 - 21:56
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    Bitlis'te 24,2 kilogram eroin yakalandı

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdukları belirtildi.

    "44 PARÇA HALİNDE 24,2 KİLOGRAM EROİN YAKALANDI

    Araçta narkotik köpeği "Atlas" ile yapılan aramalarda, 44 parça halinde 24,2 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kamyonetteki N.K'nın gözaltına alındığı bildirildi.

    Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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