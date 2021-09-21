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    Bitlis'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 adet kalaşnikof silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 20:05
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    Bitlis'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Bitlis'in Ahlat Saka köyü mevkiinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

    Operasyonda 3 adet kalaşnikof silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis Ahlat Saka köyü mevkiinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mühimmat Arama Köpek Unsurları ile birlikte yapılan aramalarda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 773 adet 7.62x39 çapında mühimmat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimizce kaçakçılıkla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

    Bitlis te çok sayıda mühimmat ele geçirildi #1

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