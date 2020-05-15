Bitlis'te EYP, TNT ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'te EYP, TNT ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Jandarma ve polis ekiplerince terör örgütüne ait sığınaklara düzenlenen operasyonda EYP,TNT, plastik paylayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken, sığınaklar imha edildi.

Türkiye'nin birçok yerinde terör örgütüne yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla merkez kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan KUZU 2020-08” operasyonu başlattı.

EYP, YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

Düzenlenen operasyonlarda yapılan arazi aramalarında, toprağa gömülü 2 adet basma düzenekli amonyum nitrat ile güçlendirilmiş toplam 3 kilogram EYP, 1 librelik TNT, 2 adet yarım librelik TNT, yarım kilo plastik patlayıcı, 1 antitank roket mühimmatı, 26 elektrikli fünye, 10’ar santimetre uzunluğunda 50 fitil, 10 metre elektrik kablosu, 22 pil, 1 akü, 2 koli bandı, 1 sığınak ile 1 depo içerisinde 18 litre sıvı yağ, 5 kilo salça, 2 kilo zeytin, ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınak ve barınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.