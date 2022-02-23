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    Bitlis'te kafenin üzerine düşen kar 1 kişiyi yaraladı

    Bitlis'in Hüsrev Paşa Mahallesi'nde bulunan ticaret merkezinde çatıdan bir kafenin üzerine kar düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 17:18
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    Bitlis'te kafenin üzerine düşen kar 1 kişiyi yaraladı

    Bitlis'te bir ticaret merkezinde bulunan bir kafenin eklenti yerine kar birikintisi düştü.

    1 KİŞİ YARALANDI

    Çatısı çöken kafe, kullanılamaz hale geldi.

    Meydana gelen olayda kafede müşteri olarak bulunan bir kişi, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Daha sonra Bitlis Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri çatıda biriken karları tamamen temizlerken olay yerinde önlemler alındı. Havaların da yumuşaması ile birlikte çatıdaki karların erimesi tehlike arz ederken yetkililer, vatandaşlara çatılarındaki karları bir an önce temizlemeleri hususunda uyarılarda bulundu.

    Bitlis te kafenin üzerine düşen kar 1 kişiyi yaraladı #1

    Bitlis te kafenin üzerine düşen kar 1 kişiyi yaraladı #2


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