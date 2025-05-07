Bitlis’te trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Bitlis’te Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde bulunan Erikbağı köyü yakınlarında E.U. yönetimindeki 72 DN 021 plakalı minibüs, A.G. idaresindeki 13 AAP 086 plakalı traktöre arkadan çarptı.

YARALI 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada traktör sürücüsü A.G. ile minibüste yolcu olarak bulunan F.K., A.U. ve M.D.E. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.