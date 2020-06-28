BM'den Türkiye'ye Suriye övgüsü

Türkiye'nin Suriyelilere harika ev sahipliği yaptığını belirten BM, ayrıca Suriye'ye yapılan yardımlarda Türkiye'nin önemine değindi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'deki insani durum ve BM'nin bu ülkedeki yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgınınında Suriye ekonomisine ağır darbe vurduğunun altını çizen Laerke, "Gıda fiyatları yükseliyor. İnsanların bu günlerde kullanmak için birikimleri kalmadı. Daha fazla insan açlığa sürükleniyor." uyarısında bulundu.

TÜRKİYE HARİKA EV SAHİBİ

"Türkiye çok uzun yıllardır (mülteciler için) harika bir ev sahipliği yaptı." diyen Laerke, Suriye'de ateş hattındaki koruma ve barınağa ihtiyaç duyan milyonlarca sivilin Türkiye'ye sığındığını dile getirdi.

Laerke, salı günü Brüksel'de yapılacak donörler toplantısından elde edilecek fon ile Türkiye de dahil komşu ülkelere sığınan Suriyelilere yardımda bulunacakları bilgisini paylaştı. Ayrıca BM'nin ülke dışındaki Suriyeliler için 5,8 milyar dolar ayrı bir bağış çağrısında bulunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE SURİYE İÇİN KİLİT ÜLKE

Laerke, İdlib'de ateşkes ile her şeyin çözülmediğini, bölgedeki 2,8 milyon insanın BM'nin yardımına ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yine, bu insanlara yardım edebilmek için Türkiye kilit oyuncu. Çünkü (Türkiye'den) günlük bazda geniş kapsamlı sınır ötesi yardım operasyonları düzenliyoruz. Geçen ay bu yardımlarda rekor kırdık. Türkiye'den 1800 tır sınırı geçerek İdlib'deki muhtaçlara yardım götürdü."

Laerke, Türkiye'nin bölgede "iki açıdan kilit oyuncu" olduğunu vurgulayarak "Öncelikle, dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke, ikincisi de Suriye içindeki sıcak noktalara insani yardım ulaştırabilmemiz açısından kilit bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Laerke, 30 Haziran Salı günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de Suriye krizine ilişkin Avrupa Birliği ve BM'nin ortaklaşa "yüksek seviyeli donörler" toplantısı yapacağı bilgisini paylaştı.

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda Suriye'deki siyasi durumun ele alınacağını aktaran Laerke, çoğu dışişleri bakanlığı seviyesinde temsil edilmek üzere, şimdiye kadar 58 ülkeden katılım teyidi aldıklarını ifade etti.

Laerke, Suriye'deki sivillere gıda, barınak, temiz su ve sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olmak için bu yıl BM'nin uluslararası toplumdan 3,8 milyar dolar bağış talebinde bulunduğuna ancak bu miktarın şimdiye kadar ancak üçte birinin toplanabildiğine işaret etti.

İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR DÜŞTÜ

Türkiye ve Rusya'nın anlaşmasıyla İdlib'de 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu belirten Laerke, "Son aylarda İdlib'deki çatışmalarda çok belirgin şekilde düşüş olduğunu gördük. Bununla beraber, hiçbir şekilde bölgede durumun tam olarak barışçıl olduğunu söyleyemeyiz. Zaman zaman alevlenmeler olabiliyor. Ama çatışmalarda azalma olduğu gerçek." şeklinde konuştu.