Lahmacun-ayranın 150 lira olduğu ünlü işletmede maske mesafe tartışmasında yumruklar havada uçuştu.

Sosyetenin uğrak mekanı olan Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi’nde bulunan Lahmacun-ayranın 150 liraya satıldığı işletmede ortalık birbirine girdi. Yaz aylarında fiyat listesiyle gündeme gelen Maçakızı’nda korona kurallarına uymama nedeniyle kavga çıktı.

MASKE TAKMADIN KAVGASI

Göltürkbükü sahilinde bulunan işletmede deniz kenarında oturan 2 kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca başka bir kişi tarafından uyarıda bulunuldu. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

Yerli ve yabancı turistlerin gözleri önünde birbirine giren 2 kişiyi ayırmak ise ünlü mekanın çalışanlarına düştü. Bodrum’un en pahalı mekanlarından bir olan işletmede çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum Maçakızı’nda maske kavgası VİDEO





















