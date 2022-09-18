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    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor

    Yurt genelinde sıcak havalar yerini serin havalara bırakırken bölgede sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinliyor.
    • 18.09.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 14:57
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    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor

    Türkiye'nin en önemli tatil bölgelerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesi, sonbaharda ilgi görüyor.

    Yaz boyunca yerli ve yabancı tatilcilerinin ağırlandığı ilçede deniz, kum ve güneş keyfi devam ediyor.

    Vatandaşlar denizde serinliyor

    Sahillerdeki kalabalık adeta yaz aylarını andırıyor.

    Sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle bunalan turistler, denize girerek serinliyor.

    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor VİDEO

    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor #1

    Hava sıcaklığı 30 derece

    Öte yandan kimi turistler de tekne turlarına çıkarak koylarının tadını çıkarıyor.

    İHA'nın aktarımına göre; bölgede hava sıcaklığı birkaç gün daha 30 derecenin üzerinde seyredecek.

    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor #2

    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor #3

    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor #4

    Bodrum sahillerinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor #5


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