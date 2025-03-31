Bodrum ve Datça'da fırtına: Feribot seferleri iptal

DHA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nün ‘kuvvetli fırtına’ uyarısının ardından Muğla’da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Saatte 70 kilometreyi aşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy feribot seferlerinin iptal edilmesine neden oldu.

DEV DALGALAR, TEKNELERİ ALABORA ETTİ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Dev dalgaların kıyıyı dövdüğü kentte, bazı bölgelerde dalga boyu 3 metreyi aştı. Türkkuyusu Mahallesi’nde devrilen bir ağaç yolu trafiğe kapatırken, Gümbet Sahili’nde iskele üzerindeki bir kabin fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Balıkçılar ve tur tekneleri limanda kalırken, Datça Kumluk Sahili’nde yaklaşık 15 metrelik bir motorlu tekne alabora oldu.

Yetkililer, fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.