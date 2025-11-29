Bodrum'da cadde ve sokaklar göle döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da yine bir sağanak yağış ile beraber yollar dereye döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da aralıklarla yağış etkili oluyor.

RÖGARLAR TAŞTI

Yağış esnasında ana arterlerde ve bazı sokaklarda yoğun su birikintisi oluştu, derelerin debisi yükseldi.

Bazı bölgelerde rögarlar taştı.

EVİ KANALİZASYON SUYU BASTI

Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'taki kanalizasyon hattında taşma meydana geldi, sokaktaki bir evi atık su bastı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evi temizlemeye çalıştı. İhbarın ardından MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

"KANALİZASYON HATTI TIKANDIĞI İÇİN DİREKT BURAYA VURDU"

Evini atık su basan Songül Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah bir uyandım, elektrikler ışık vermeye başladı. İlk önce dışarıda yağmur yağdığı için diye düşündüm. Sonra hemen çocuğuna odasına gittim, şalteri kapattım. Evimin her yerini su bastı. Kanalizasyon hattı tıkandığı için direkt buraya vurdu. Bizim ev yol hizasının altında olduğu için hep bu sıkıntıyı yaşıyorum" dedi.

Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri iptal edildi.