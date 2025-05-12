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AA & Ensonhaber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı öncülüğünde, Gündoğan Mahallesi'nin Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Çalışma sırasında, denizin seyir güvenliğini tehdit eden yasa dışı tonozlama düzenekleri, eski kamyon lastikleri, plastik ve metal variller ile korozyona uğramış diğer atık malzemeler titizlikle temizlendi.

45 TON ATIK TEMİZLENDİ

Temizlik kapsamında, toplamda 45 ton deniz dibinden çıkarılan atık, vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek bertaraf edilmek üzere alandan uzaklaştırıldı.