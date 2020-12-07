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    Bodrum'da sağanak yağışlar sele neden oldu

    Bodrum'da sağanak yağışlar sele neden oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, bazı mahallelerde taşkınlar yaşandı.
    • AA
    • 07.12.2020 - 22:58
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 23:17
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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.

    VATANDAŞ, RÖGARLARI KENDİ İMKANLARIYLA AÇTI

    Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

    Bodrum'da sağanak yağışlar sele neden oldu-Foto Galeri

    Bodrum'da sağanak yağışlar sele neden oldu-Video

    Bodrum da sağanak yağışlar sele neden oldu #1

    Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu.

    Bodrum da sağanak yağışlar sele neden oldu #2

    Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

    Bodrum da sağanak yağışlar sele neden oldu #3

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    Bodrum da sağanak yağışlar sele neden oldu #4

    Bodrum da sağanak yağışlar sele neden oldu #5

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