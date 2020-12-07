Bodrum'da sağanak yağışlar sele neden oldu
- AA
- 07.12.2020 - 22:58
- Güncelleme : 07.12.2020 - 23:17
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde taşkın yaşandı. Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta taşkın meydana geldi.
VATANDAŞ, RÖGARLARI KENDİ İMKANLARIYLA AÇTI
Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Bodrum'da sağanak yağışlar sele neden oldu-Foto Galeri
Bodrum'da sağanak yağışlar sele neden oldu-Video
Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oluştu.
Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.
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