Boğazdan geçen NATO savaş gemileri, Çanakkale'ye ulaştı

Savaş gemileri, Türk Sahil Güvenlikleri eşliğinde boğazda hareketlilik yaratarak, Çanakkale'ye doğru yol aldı.

NATO'ya bağlı olan 4'ü yabancı, 5 savaş gemisi boğazdan geçerek Çanakkale'ye ulaştı.

18-28 Ekim tarihleri arasında yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla düzenlenen 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' için yola çıkan gemilere Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı, Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen program için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

ÇANAKKALE'YE ULAŞTILAR

Tatbikat için Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait M260 borda numaralı 'TCG Edincik' mayın avlama gemisi, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait P-42 borda numaralı 'ESPS Rayo' savaş gemisi, İtalyan 5559 borda numaralı 'ITS Viareggio' mayın avlama gemisi, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M-31 borda numaralı ' ESPS Segura' mayın avlama gemisi ve Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi Çanakkale önlerine ulaştı.

Art arda gelen savaş gemileri, boğazda hareketlilik yarattı.

































