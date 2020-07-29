Bolu Dağı Tüneli geçişinde tatilci yoğunluğu

Bayram nedeniyle tatile çıkan vatandaşlar Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşturdu. Henüz aksama yaşanmayan yolda, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu bekleniyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar tatil için yola çıkmaya başladı.

Tatil bölgelerine geçmek üzere TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişini kullanan vatandaşlar, bölgede hafif derecede yoğunluğa sebep oldu.

AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Ulaşımda herhangi bir aksama olmadan araçların yola devam ettiği güzergahtaki yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

TEDBİRLER ARTTI

Bölgede meydana gelebilecek kazalar için önlemler alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı.

VATANDAŞLAR UYARILACAK

Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, alınan trafik tedbirleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu’da, Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülerin rahat yolculuk yapabilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla tedbirlerini artırdı. Kazaların yoğun olduğu bölgelerde radarla hız denetimlerini sıklaştıracak olan ekipler, yorgun görünen sürücüleri ise, araç dışında dinlenmelerini sağlayacak" dedi.

5 GÜN SÜRE İLE İLAVE TEDBİRLER ALINDI

Vali Ümit, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "İnsanlar memleketlerine ziyaret için gidiyorlar. Bu da bir yoğunluğa yol açıyor ve ekstra tedbirler gerektiriyor. Biz de valilik olarak ilimizde bu seneki Kurban Bayramı’na yönelik olarak bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz-4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle bayramı hep birlikte huzur içerisinde geçireceğiz" diye konuştu.





























