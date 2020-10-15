Bolu Dağı'nda 1 aylık yoğun trafik başladı

KKTC'de siyasi partiler, 2. tur için adaylarını belirledi

Cebimdeki paramı her gün ikiye katlıyorum!

Düzce'de kız arkadaşını öldüren şahıs intihar etti

Evde, yolda, ofiste hatta tatilde bile kazanç sağla!

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