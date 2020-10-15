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    Bolu Dağı'nda 1 aylık yoğun trafik başladı

    TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisi Ankara istikametinde yoğun araç trafiği başladı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 03:19
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    Bolu Dağı'nda 1 aylık yoğun trafik başladı

     

    TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapatıldı. Ankara istikametine gidecek araçlar, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişini kullandı.

    ARAÇ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI

    Yol çalışması nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilen araçlar, trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle ağır tonajlı araçların sol şeridi kullanması nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Bolu Dağı'nın dik rampalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

    Bolu Dağı nda 1 aylık yoğun trafik başladı #1

    RAMPALARDAN SONRA TRAFİK NORMAL

    Rampaların aşılmasıyla trafik normal akışına döndü. Araçlar, daha sonra Bolu Abant gişelerinden TEM Otoyolu'na geçiş yaparak yollarına devam etti.

    Bolu Dağı nda 1 aylık yoğun trafik başladı #2

    Bolu Dağı nda 1 aylık yoğun trafik başladı #3

    Bolu Dağı nda 1 aylık yoğun trafik başladı #4

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